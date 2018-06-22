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«Ренессанс Кредит» погасил субординированные еврооблигации в объеме около 48,7 млн долларов
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«Ренессанс Кредит» погасил субординированные еврооблигации в объеме около 48,7 млн долларов 

Банки.ру 22 часа назад
Банк «Ренессанс Кредит» своевременно и в полном объеме погасил по номинальной стоимости субординированные еврооблигации серии XS0869792928. Об этом сообщили в банке, уточнив, что ставка по купону составила 13,5%.
Объем выплат составил около 48,657 млн долларов США, включая выплату купонного дохода в размере примерно 3,077 млн и выплату номинальной стоимости при погашении в размере 45,58 млн долларов.
Первичное размещение субординированных еврооблигаций в объеме 100 млн долларов на 5,5 года состоялось в декабре 2012 года. В феврале 2013-го «Ренессанс Кредит» доразместил субординированные еврооблигации в объеме 50 млн долларов с погашением в июне 2018-го. Организатором сделок выступил Goldman Sachs International.
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