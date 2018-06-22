Ещё
Медведев заявил, что «Промсвязьбанк» должен сохранить все свои функции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев заявил, что «Промсвязьбанк» должен сохранить все свои функции 

ТАСС 22 июня 2018
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Промсвязьбанк" должен сохранить все свои функции, не только хорошо сопровождать гособоронзаказ, но и качественно обслуживать клиентов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Я надеюсь, что вам удастся создать такой органичный банковский продукт, который будет интересен для разных сегментов российской экономики и российских потребителей", — сказал Медведев на встрече с руководителем банка Петром Фрадковым. «Наша задача заключается в том, чтобы банк работал хорошо», — отметил премьер. Глава кабмина добавил, что банк имеет специальную миссию, так как сопровождает гособоронзаказ и является государственным. При этом, по словам Медведева, чтобы быть полноценным, «Промсвязьбанк» должен приносить прибыль.
"Нельзя терять и универсальные функции банка, обслуживание другого бизнеса, малого и среднего бизнеса, в том числе обслуживание населения", — подчеркнул премьер.
Фрадков отметил, что банк над этим работает. «Мы не забываем и о рыночном бизнесе банка. Банк должен сохранять свой универсальный статус. Те наработки, которые были у банка в части сопровождения малого и среднего бизнеса, в части розничных продуктов, которые у банка есть, мы продолжаем развивать», — сказал он.
Фрадков добавил, что банк восстанавливает свою операционную составляющую, а его клиенты возвращаются.
ТАСС: последние новости
Disney заявила о готовности заплатить $71 млрд за активы 21st Century Fox Туроператор "Матрешка-Тур" прекращает деятельность Новым лидером рынка ОСАГО в мае 2018 года стала "АльфаСтрахование"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве погиб иностранный болельщик26
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных414
Клинтон обвинила Россию в расизме344
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали35
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев450
Видео
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение