ЖК «Полюстрово» аккредитован банками «Санкт-Петербург» и «АК Барс»

Приобрести квартиру в жилом комплексе ЦДС «Полюстрово» с помощью ипотечного кредита от банка «Санкт-Петербург» можно на следующих условиях: минимальная процентная ставка по кредиту составляет 10,25% годовых при первом взносе от 20% стоимости и 11,5% годовых при взносе от 10% стоимости жилья. Минимальный первоначальный взнос составляет 10% от стоимости выбранной квартиры. Банк предоставляет средства на срок от 1 года до 25 лет. С помощью ипотеки от АК Барс Банк можно приобрести квартиру в ЦДС «Полюстрово» на таких условиях: процентная ставка по кредиту стартует от 9,1% годовых при первом взносе от 20% стоимости жилья и от 10,2% годовых при первоначальном взносе от 10%. Сумма возможного кредита: от 500 тыс. до 30 млн рублей. Банк предоставляет кредит на срок от 1 года до 25 лет.