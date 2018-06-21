«Евросети» пришел конец

«Евросеть» ушла навсегда

«Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его», — сказала она.

Как объяснила Серебряникова, это юридический способ защиты бренда, чтобы никто не мог им воспользоваться.

«Вымпелком» и «Мегафон» объявили о разделении «Евросети» в конце февраля. «Мегафон» получил 100% акций ретейлера, «Вымпелком» вышел из его капитала и приобрел половину розничных салонов сети. В апреле произошло объединение розничных сетей «Евросети» и «Связного». В июне было объявлено, что бренд «Евросеть» будет ликвидирован до конца года. Все розничные салоны «Евросети» поменяют вывеску на «Связной».