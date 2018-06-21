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«Евросети» пришел конец
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«Евросеть» ушла навсегда 

Рамблер 1 час назад
«Мегафон» и «Вымпелком» приняли решение заморозить бренд «Евросеть», чтобы его нельзя было использовать в дальнейшем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на операционного директора «Мегафона» Анну Серебряникову.
«Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его», — сказала она.
Как объяснила Серебряникова, это юридический способ защиты бренда, чтобы никто не мог им воспользоваться.
«Вымпелком» и «Мегафон» объявили о разделении «Евросети» в конце февраля. «Мегафон» получил 100% акций ретейлера, «Вымпелком» вышел из его капитала и приобрел половину розничных салонов сети. В апреле произошло объединение розничных сетей «Евросети» и «Связного». В июне было объявлено, что бренд «Евросеть» будет ликвидирован до конца года. Все розничные салоны «Евросети» поменяют вывеску на «Связной».
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