«Евросеть» ушла навсегда

«Евросеть» ушла в вечность

«МегаФон» и «ВымпелКом» , бывшие владельцы «Евросети» , не смогли разделить этот бренд и решили отказаться от него навсегда. Об этом в четверг, 21 июня, рассказала операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова , сообщает РБК.

По ее словам, это согласованное решение обеих сторон.

«Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем», — пояснила Серебряникова.

«МегаФону» и «ВымпелКому» принадлежало по 50 процентов сотового ретейлера «Евросеть». В начале 2018 года «ВымпелКом» вышел из капитала ретейлера, получив взамен почти половину салонов «Евросети». Весной «МегаФон» договорился о слиянии сети со «Связным».

Позже объединенная компания объявила, что перейдет на единый бренд — «Связной», а бренд «Евросеть» прекратит свое существование до конца нынешнего года.