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Задолженность структур Миниобороны за газ перед «Газпромом» снизилась до 5,9 млрд рублей
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Задолженность структур Миниобороны за газ перед «Газпромом» снизилась до 5,9 млрд рублей 

Rambler News Service 8 часов назад
Задолженность структур Министерства обороны за газ перед «Газпромом» снизилась по состоянию на 1 мая 2018 года до 5,9 млрд руб., что на 6,3% ниже показателя на 1 мая прошлого года, говорится в материалах газового холдинга.
На 1 мая 2017 года задолженность составляла 6,3 млрд руб.
Как отмечает «Газпром», в феврале 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны принять меры по погашению долгов подведомственных организаций. В апреле 2017 года по итогам совещания у Медведева Минобороны даны поручения представить предложения о механизме погашения долгов, а также по схеме обеспечения подведомственных организаций коммунальными ресурсами, не допускающей формирование задолженностей.
«Указанные правительственные поручения не исполнены», — подчеркивает газовый холдинг.
Как говорится в материалах, также в тройку крупнейших должников «Газпрома» входят ООО «Центральная ТЭЦ» (Новокузнецк) и ООО «Тверская генерация». Долг компании «Центральная ТЭЦ» увеличился до 2,9 млрд руб. (по состоянию на 1 мая 2018 года), долг компании «Тверская генерация» вырос до 3,8 млрд руб.
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