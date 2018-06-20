Россиян лишат крупной сети магазинов

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В России в 2019 году закроются все магазины Media Markt 

Ведомости 1 час назад
Российская сеть магазинов бытовой техники и электроники Media Markt после покупки группой «Сафмар» Михаила Гуцериева будет ликвидирована. Все магазины сети в России планируется переименовать в «М.видео» или в «Эльдорадо» — эти бренды принадлежат «Сафмар». Об этом говорится в презентации «М. Видео», которая есть у «Ведомостей».
Ранее в среду стало известно, что «Сафмар» покупает контроль в российской сети Media Markt у немецкого ритейлера Ceconomy (MediaMarktSaturn). По условиям сделки Ceconomy купит 15% акций «М.видео» у группы «Сафмар». Общая сумма сделки составит почти $500 млн Сделка между «Сафмар» и немецкой компанией, как ожидается, будет закрыта в третьем квартале 2018 г. в случае одобрения Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Как следует из презентации, ребрендинг Media Markt планируется завершить во втором квартале 2019 г. Полностью интегрировать приобретенный бизнес «М.видео» планирует до конца 2019 г.
Главный исполнительный директор «М.видео» Энрике Фернандес отметил, что помимо ребрендинга компания планирует переформатировать слишком большие магазины. В таком виде они не соответствуют критериям эффективности «М.видео», пояснил он. Слова топ-менеджера приводит «Интерфакс». Всего «М.видео» получит 42 отдельных магазина Media Markt и 90 точек в формате shop in shop в торговых центрах Metro, а также онлайн-платформы mediamarkt.ru и 003.ru, уточняется в презентации.
«М.видео» планирует существенного улучшить экономическую модель приобретенных магазинов Media Markt и рассчитывает дополнительно получить от данного актива до 110 млрд руб. выручки и до 11 млрд руб. EBITDA за четыре года (2019-2022 гг.)», — говорится в сообщении «М.видео».
О том, что германская Media-Saturn-Holding ведет переговоры с «М.видео» о продаже российского бизнеса Media Markt и покупке доли в «М.видео», стало известно в апреле. Для немецкой компании российский рынок был сложным: она не сумела занять лидирующие позиции после выхода в Россию в 2006 г. После девальвации рубля в конце 2014 г. и спада на рынке ритейлер начал сокращать розничную сеть. Накопленный убыток российского Media Markt за последние пять лет аналитики оценивали в сумму свыше 13 млрд руб.
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