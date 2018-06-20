«М. Видео» откажется от бренда Media Markt

Сеть магазинов Media Markt в России будет ликвидирована, пишут «Ведомости».
После покупки Media Markt группой «Сафмар», принадлежащей Михаилу Гуцериеву, магазины поменяют вывеску на «М. Видео» или «Эльдорадо». Эти бренды принадлежат «Сафмар».
Согласно условиям сделки, группа «Сафмар» приобретает контроль в российской сети Media Markt у немецкой компании Media-Saturn-Holding. Одновременно немецкая компания покупает 15% в принадлежащей «Сафмару» сети «М.видео». Общая сумма сделки составит почти $500 млн Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2018 года, завершить интеграцию бизнеса — до конца 2019 года.
Всего «М.видео» получит 42 отдельных магазина Media Markt и 90 точек в формате shop in shop в торговых центрах Metro, а также онлайн-платформы mediamarkt.ru и 003.ru.
Как рассказал главный исполнительный директор «М.видео» Энрике Фернандес, помимо ребрендинга компания будет переформатировать слишком большие торговые площади Media Markt.