«М. Видео» откажется от бренда Media Markt

Media Markt сменит название

«Ведомости». Сеть магазинов Media Markt в России будет ликвидирована, пишут

Согласно условиям сделки, группа «Сафмар» приобретает контроль в российской сети Media Markt у немецкой компании Media-Saturn-Holding. Одновременно немецкая компания покупает 15% в принадлежащей «Сафмару» сети «М.видео». Общая сумма сделки составит почти $500 млн Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2018 года, завершить интеграцию бизнеса — до конца 2019 года.

Всего «М.видео» получит 42 отдельных магазина Media Markt и 90 точек в формате shop in shop в торговых центрах Metro, а также онлайн-платформы mediamarkt.ru и 003.ru.