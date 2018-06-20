Нам не надо. Россия отдает богатства Китаю

Нам не надо

На фоне газовых битв России с «западными партнерами» восточное направление энергетической политики Москвы остается в тени. Между тем в «Газпроме» надеются, что в ближайшем будущем поставки газа в Азию догонят европейские. Российский концерн называет рынок ЕС приоритетным, а Китай — ни много ни мало — будущим компании и реализует масштабнейший проект «Сила Сибири». Однако Пекин весьма сдержанно принимает российские инициативы и ведет переговоры с поставщиками из других стран, включая США. Круг интересов концерна в Азии не ограничивается Китаем. Плоды географической диверсификации «Газпрома» — в материале «Ленты.ру».

Восточной программе «Газпрома» уже больше 10 лет. В ее рамках в 2008 году по трубопроводу из Комсомольска-на-Амуре подали газ в Хабаровск , началась разработка месторождений на Сахалине, а также построен газопровод на Камчатке. Но главной целью концерна является выход на рынок Китая.

Глобальное потребление природного газа в 2017 году, по данным BP, увеличилось на три процента. Основной прирост обеспечил Китай, где потребление газа выросло в прошлом году на рекордные 15 процентов — до 240 миллиардов кубометров. Несколько лет назад Пекин принял стратегию перевода топливно-энергетического комплекса с угля на более чистые виды топлива и взял курс на интенсивную газификацию. Резкое повышение спроса даже спровоцировало дефицит газа и электроэнергии в стране в конце 2017 года.

Переговоры об экспорте российского газа в Китай начались в середине 2000-х годов. «Газпром» предлагал Пекину поставку до 68 миллиардов кубометров газа ежегодно по трем трубопроводам: с Сахалина, из Восточной и Западной Сибири. Последние два проекта получили названия «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2» (еще его называют «Алтай»).

Только в мае 2014 года стороны подписали соглашение, которое первоначально назвали «меморандумом о взаимопонимании в сфере поставок природного газа из России в КНР по восточному маршруту». Однако почти сразу соглашение неожиданно переименовали в «договор о купле-продаже». По нему в течение 30 лет в Китай будет экспортироваться 38 миллиардов кубометров трубопроводного газа с Чаяндинского месторождения в Якутии и Ковыктинского — в Иркутской области . Новая газовая магистраль должна была заработать в мае 2019 года. Но в июле 2017 года «Газпром» и китайская госкорпорация CNPC перенесли дату начала поставок по «Силе Сибири» в Китай на 20 декабря 2019 года.

Российские СМИ преподносили это событие как грандиозную геополитическую победу, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что сделок такого масштаба в мировой газовой истории еще не было.

«Мы заработаем за 30 лет 400 миллиардов долларов, потратив всего-навсего 55 [миллиардов долларов]», — сказал он, однако стоимость кубометра топлива в контракте так и не назвал, сославшись на договоренности с китайскими партнерами. «Цена взаимовыгодная», — ушел от прямого ответа Миллер. «Вы знаете, в этом есть глубокий смысл. Главное сейчас — понять и прочувствовать значение самого контракта, а не обсуждать уровень цены», — мудро прищурившись, сказал глава «Газпрома».

Аналитики тогда основательно поломали головы, гадая, по какой цене Китай получит российский газ в этом мегапроекте.

Уже 1 сентября 2014 года президент России Владимир Путин дал старт строительству «Силы Сибири».

«Новая газовая магистраль позволит существенно укрепить экономическое сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего — с нашим ключевым партнером Китаем», — объявил президент.

«Газпром»

По данным «Газпрома», запасы газа на Чаяндинском месторождении составляют 1,4 триллиона кубометров, на Ковыктинском оцениваются в 2,7 триллиона кубометров. Общая протяженность «Силы Сибири» составляет около трех тысяч километров. Кроме разработки месторождений и укладки трубопровода в Амурской области идет строительство крупного перерабатывающего завода (ГПЗ) для очистки газа и последующей его доставки в КНР.

А деньги?! Какие деньги?

В «Газпроме» рапортуют о том, что возведение газопровода идет в соответствии с планом, где-то даже с опережением, и уже практически закончено.

«Нет никаких сомнений, что к 20 декабря следующего года мы сдадим объект в эксплуатацию и подадим газ в соответствии с контрактом», — заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Однако в компании не могут сказать что-то конкретное об объемах поставок в Китай.

«Переговоры о контрактах на поставку газа идут, окончательные сроки «Газпром экспорт» пока обозначить не может, так как переговоры проводились достаточно длительный период», — сообщила гендиректор компании Елена Бурмистрова.

Она надеется, что эти переговоры закончатся к концу нынешнего года.

На фоне угрозы санкций со стороны Вашингтона и наращивания США объемов поставок сжиженного природного газа (СПГ) растет стоимость строительства «Силы Сибири». В апреле в «Газпроме» заявили, что по сравнению с первоначальными оценками проект значительно подорожал.

«На весь период строительства магистральный газопровод "Сила Сибири" в текущих ценах оценивается в 1,1 триллиона рублей, обустройство Чаяндинского месторождения — порядка 450 миллиардов рублей, и Амурский ГПЗ — 950 миллиардов рублей с НДС», — сказал начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев.

В ценах на 1 января 2011 года расходы на возведение трубопровода в Китай оценивались в 800 миллиардов рублей.

За други своя

С самого начала переговоров о российском газе Пекин занимает сдержанную и прагматичную позицию. Также, как и Евросоюз, Китай стремится диверсифицировать источники поставок и договаривается о дополнительных поставках со многими странами. Например, в ноябре прошлого года Китай и США подписали соглашение о заводе по производству СПГ на Аляске . Предполагается, что мощность предприятия составит 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (около 28 миллиардов кубометров). Этот проект может стать одной из альтернатив российской «Силе Сибири».

Но несмотря на это, в «Газпроме» настроены оптимистично — к 2035 году концерн рассчитывает поставлять в Китай 80-110 миллиардов кубометров трубопроводного газа.

«Именно трубопроводные поставки от надежных поставщиков гарантируют энергетическую безопасность. На 2035 год мы видим, что дополнительная ниша для трубопроводного газа в Китае составит плюс 180-190 миллиардов кубометров. Из них 80-110 миллиардов будет приходиться на российский газ», — сказал глава компании Алексей Миллер в мае этого года.

Об организации поставок газа российским потребителям в концерне пока не говорят. Между тем, на Дальнем Востоке и в Сибири самый низкий уровень газификации среди российских регионов. Многие эксперты отрасли сомневаются в прибыльности «Силы Сибири» и считают этот проект экономически не выгодным государству, но дающим возможность хорошенько заработать определенным подрядчикам.

Не Китаем единым

Расширить географию поставок «Газпром» намерен и за счет других азиатских стран. В 2011 году «Газпром», КНДР и Южная Корея обсуждали перспективу строительства трубопровода для поставок российского газа, были даже выбраны маршруты. Но из-за обострения политической ситуации на Корейском полуострове переговоры были свернуты. С потеплением отношений Пхеньяна Сеула «Газпром» вернулся к идее газопровода.

«Южнокорейская сторона обращалась к "Газпрому" относительно возобновления данного проекта. Состоялась серия переговоров по этой части, они продолжаются», — сообщил замглавы правления компании Виталий Маркелов.

Перспективным направлением в концерне называют Индию, которая сейчас является четвертым крупнейшим импортером СПГ. В начале июня в индийский порт Дахедж прибыл первый танкер-газовоз с грузом СПГ в рамках контракта «дочки» «Газпрома» — Gazprom Marketing and Trading Singapore — и компании Gail. Контракт с индийцами предусматривает поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год. Это событие в российском концерне назвали «историческим».

«Мы планируем работать с компанией Gail по долгосрочному контракту до 20 лет. С чем поздравляю "Газпром". Воистину, это глобальная энергетическая компания, которая выходит на глобальные рынки», — похвасталась Бурмистрова.

Несмотря на санкции США в отношении Ирана , «Газпром» обсуждает с Тегераном проекты по разработке четырех газовых месторождений (Kish, North Pars, Farzad-A, Farzad-B) в стране.

«Страны ЕС выразили свое неудовольствие в связи с выходом США из сделки с Ираном. Волков бояться — в лес не ходить», — сказал заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.