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Лондон решил судьбу активов «Газпрома»
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Суд Лондона решил заморозить активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза» 

ТАСС 1 час назад
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом сообщила пресс-служба компании "Нафтогаз Украины".
"Вчера по запросу "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона выдал ордер о замораживании [активов] против "Газпрома" в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража", — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что в течение 48 часов с момента получения судебного приказа "Газпром" должен предоставить "Нафтогазу" список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса, стоимость которых превышает $50 тыс.
"Суд может предоставить "Газпрому" больше времени для составления этого списка. Однако, если "Газпром" откажется подчиниться, его могут ожидать штрафы или другие санкции", — сказано в сообщении.
Суд также ввел ряд ограничений для "Газпрома", связанных с возможным изменением стоимости активов российской компании в указанных странах.
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