Суд принял к производству иск «РГС Капитал лимитед» к «ФК Открытие»

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск зарегистрированной на Кипре компании «РГС Капитал лимитед» к банку «ФК Открытие», следует из материалов суда. Собеседование сторон и предварительное судебное заседание назначено на 16 июля. Суть претензий и исковые требования в картотеке не указаны.

13 июня бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров обвинил «ФК Открытие» в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в «Росгосстрахе» и заявил о намерении оспорить в суде часть ее условий, подав к банку встречные иски.

По его словам, использование бренда «Росгосстраха» «РГС Жизнью» (не вошла в периметр сделки с «ФК Открытие», ее «хозяином» объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер — прим. ТАСС) и продажа в офисах «Росгосстраха» продуктов «РГС Жизни» были условиями большой сделки, которые сейчас не выполняются «ФК Открытие», считает Хачатуров.

Уголовное дело против брата Хачатурова Сергея, бывшего вице-президента «Росгосстраха», обвиняемого в растрате, — это, по словам Данила Хачатурова, также по факту «оспоренный (»ФК Открытие") кусок большой сделки".

6 июня «Росгосстрах» подал к «РГС Жизни» иск на 116 млрд рублей об использовании товарного знака. 14 июня суд удовлетворил иск «Капитал Перестрахования» (входит в группу «Росгосстраха») к бывшему гендиректору Дауру Джениа о взыскании 827 млн рублей — в «Росгосстрахе» считают, что эти средства были выведены в пользу прежних собственников.

"Росгосстрах" в 2017 году перешел под контроль банка «ФК Открытие» и в рамках санации материнского банка получил от ЦБ финпомощь в общем объеме 16 млрд рублей.