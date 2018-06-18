Компания «РГС Капитал лимитед» подала иск к банку «ФК Открытие»

13 июня бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров обвинил банк «ФК Открытие» в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в «Росгосстрахе» и заявил о намерении оспорить в суде часть условий сделки, подав к «ФК Открытие» встречные иски.

По его словам, использование бренда «Росгосстраха» «РГС Жизнью» (не вошла в периметр сделки с «ФК Открытие», ее «хозяином» объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер ) и продажа в офисах «Росгосстраха» продуктов «РГС Жизни» были условиями большой сделки, которые сейчас не выполняются «ФК Открытие», считает Хачатуров.

Уголовное дело против брата Хачатурова Сергея , бывшего вице-президента «Росгосстраха», обвиняемого в растрате, — это, по словам Данила Хачатурова, также по факту «оспоренный (»ФК Открытие") кусок большой сделки".

6 июня «Росгосстрах» подал к «РГС Жизни» иск на 116 млрд рублей об использовании товарного знака. 14 июня суд удовлетворил иск «Капитал Перестрахования» (входит в группу «Росгосстраха») к бывшему гендиректору Дауру Джениа о взыскании 827 млн рублей — в «Росгосстрахе» считают, что эти средства были выведены в пользу прежних собственников.