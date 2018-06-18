Компания «РГС Капитал лимитед» подала иск к банку «ФК Открытие» 

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Зарегистрированная на Кипре компания «РГС Капитал лимитед» 13 июня подала иск к банку «ФК Открытие» в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки суда. Иск пока не принят к производству, сумма исковых требований и суть претензий не указана.
13 июня бывший владелец "Росгосстраха" Данил Хачатуров обвинил банк «ФК Открытие» в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в «Росгосстрахе» и заявил о намерении оспорить в суде часть условий сделки, подав к «ФК Открытие» встречные иски.
По его словам, использование бренда «Росгосстраха» «РГС Жизнью» (не вошла в периметр сделки с «ФК Открытие», ее «хозяином» объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер) и продажа в офисах «Росгосстраха» продуктов «РГС Жизни» были условиями большой сделки, которые сейчас не выполняются «ФК Открытие», считает Хачатуров.
Уголовное дело против брата Хачатурова Сергея, бывшего вице-президента «Росгосстраха», обвиняемого в растрате, — это, по словам Данила Хачатурова, также по факту «оспоренный (»ФК Открытие") кусок большой сделки".
6 июня «Росгосстрах» подал к «РГС Жизни» иск на 116 млрд рублей об использовании товарного знака. 14 июня суд удовлетворил иск «Капитал Перестрахования» (входит в группу «Росгосстраха») к бывшему гендиректору Дауру Джениа о взыскании 827 млн рублей — в «Росгосстрахе» считают, что эти средства были выведены в пользу прежних собственников.
"Росгосстрах" в 2017 году перешел под контроль банка «ФК Открытие» и в рамках санации материнского банка получил от ЦБ финпомощь в общем объеме 16 млрд рублей.