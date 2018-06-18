Главу банка «Роскап» Кузовлева назначили первым зампредом ВЭБа

"По решению наблюдательного совета, первым заместителем председателя Внешэкономбанка — членом правления назначен Михаил Кузовлев", — говорится в сообщении госкорпорации.

Как сообщается в релизе, он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность «ВЭБ Капитала».