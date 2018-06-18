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Главу банка «Роскап» Кузовлева назначили первым зампредом ВЭБа
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Главу банка «Роскап» Кузовлева назначили первым зампредом ВЭБа 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Председатель совета директоров банка «Российский капитал» Михаил Кузовлев назначен на должность первого заместителя председателя Внешэкономбанка, сообщает ВЭБ в понедельник.
"По решению наблюдательного совета, первым заместителем председателя Внешэкономбанка — членом правления назначен Михаил Кузовлев", — говорится в сообщении госкорпорации.
Как сообщается в релизе, он будет координировать и контролировать деятельность банка по работе с проблемными активами, а также курировать деятельность «ВЭБ Капитала».
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