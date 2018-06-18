«Новатэк» в рамках buyback 15 июня выкупил 171 тыс. акций на 138 млн рублей 

«Новатэк» выкупил 15 июня 2018 года 171,12 тыс. своих обыкновенных акций, следует из материалов компании.
Исходя из котировок на Московской бирже, рыночная стоимость пакета составляет 137,58 млн руб.
Ранее, с 9 по 13 апреля, «Новатэк» выкупил 1,096 млн акций компании на 811,9 млн руб., с 16 по 20 апреля — 652 тыс. акций на 406 млн руб., 23-24 апреля — 185 тыс. акций на 212 млн руб., 8 мая — 240 тыс. акций на 180,96 млн руб.
Согласно объявленной 7 июня 2012 года программе, совет директоров «Новатэка» одобрил выкуп обыкновенных акций, в том числе депозитарных расписок (ГДР), на общую сумму до $600 млн со сроком действия один год. Позже срок действия программы был продлен.
3 мая 2018 года правление «Новатэка» продлило программу до 7 июня 2019 года. По состоянию на 3 мая 2018 года в рамках программы было выкуплено 22,691 млн собственных акций компании (в том числе в форме ГДР).