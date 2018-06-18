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«Нафтогаз» оспорил победу «Газпрома» в суде Швеции
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«Нафтогаз» обратился в суд Швеции для выполнения решения Стокгольмского арбитража 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
«Нафтогаз» оспорил приостановку решения Стокгольмского арбитража по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
«Сегодня мы сделали представление в Апелляционный суд Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он в Facebook.
Витренко пояснил, что, в отличие от арбитража, представление в Апелляционный суд, как правило, является публичным, и все желающие могут с ним ознакомиться.
14 июня «Газпром» добился приостановки исполнения решения арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом».
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Комментарии1  Ещё 20 источников 
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