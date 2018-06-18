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СМИ: ФСК продаст только 10% акций «Интер РАО», часть пакета выкупит ИК «Регион»
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СМИ: ФСК продаст только 10% акций «Интер РАО», часть пакета выкупит ИК «Регион» 

Прайм 18 часов назад
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ФСК, владеющая 18,57% акций "Интер РАО", продаст только 10% акций компании, из них 6,33% выкупит «Интер РАО Капитал», а 3,67% — ИК «Регион», пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.
При этом "Русгидро" продает весь свой пакет в 4,92% «Интер РАО Капиталу». В итоге «Интер РАО Капитал» соберет 29,8% (с учетом 0,4%, принадлежащих топ-менеджерам), но не преодолеет рубеж в 30%, требующий обязательной оферты миноритариям. В ИК «Регион» изданию не ответили, в «Русгидро», «Интер РАО», "Россетях" сделку не комментируют.
Как утверждает один из собеседников газеты, директива по сделке с ФСК подписана 13 июня, директива по «Русгидро» еще на согласовании. С «Русгидро» сделку планируется закрыть в конце июня, с ФСК — «чуть позже». ФСК не стала продавать весь пакет, так как считает цену бумаг «Интер РАО» недооцененной и рассчитывает на дивиденды, сообщили газете источники. Средства от сделки ФСК направит на инвестпрограмму, выплата спецдивидендов «Россетям» не планируется. В ФСК подтвердили изданию, что возможность сделки прорабатывается, детали обсуждаются с правительством и «Интер РАО», но до принятия решения не раскрываются. «Русгидро», по данным газеты, направит средства на стройки на Дальнем Востоке.
Цена сделок составит чуть более 3,34 рубля за акцию «Интер РАО» — это средневзвешенная за шесть месяцев, будет рассрочка оплаты на 18 месяцев с равными ежеквартальными платежами, lock-up на продажу и залог акций снимается, пишет газета. Дисконт к рынку объясняется большим размером пакетов. Также «Интер РАО» получит гарантии, что акции не будут проданы в рынок «недружественным акционерам», отметили собеседники издания. «Интер РАО Капитал» потратит около 22,1 миллиарда рублей на покупку пакета у ФСК и 17,17 миллиарда рублей — у «Русгидро», ИК «Регион» — 12,8 миллиарда рублей.
Как долго просуществует такая структура акционерного капитала, пока не ясно, сообщает газета. По данным одного из источников издания, пакет «Интер РАО Капитал» может быть продан некому иностранному инвестору.
В капитале энергокомпании «Интер РАО» 27,63% доля принадлежит «Роснефтегазу», 18,17% — «Интер РАО Капитал», 18,57% — Федеральной сетевой компании (ФСК), 4,92% — группе «Русгидро».
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