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Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России
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Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 16 июня. Боливия заинтересована в приобретении автомобилей на газовом топливе у России и проводит оценку полученных предложений. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Эво Моралес, находившийся в Москве с 13 по 15 июня.
"Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России. Во время этой поездки мы получили предложение от российской компании о сборке автомобилей в нашей стране. В ближайшие недели мы проведем экономическую оценку возможностей", — написал он в своем Twitter.
Моралес также назвал «очень продуктивным» визит боливийской делегации в Россию. «Боливия подписала соглашения об инвестициях на $1,2 млрд», — отметил он. Кроме того, Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина «за готовность развивать проекты с Боливией».
В ходе визита в Москву Моралес подписал меморандум о сотрудничестве с Минприроды России и соглашение с "Газпромом" об основных условиях контракта на разведку и добычу на перспективном нефтегазовом блоке «Витиакуа» в южноамериканской республике. Кроме того, боливийский лидер сообщил, что российская компания «Акрон» построит два завода по производству удобрений в Боливии.
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