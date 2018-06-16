Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России

ТАСС , 16 июня. Боливия заинтересована в приобретении автомобилей на газовом топливе у России и проводит оценку полученных предложений. Об этом сообщил в пятницу президент южноамериканской республики Эво Моралес, находившийся в Москве с 13 по 15 июня.

"Боливия заинтересована в покупке машин на газовом топливе у России. Во время этой поездки мы получили предложение от российской компании о сборке автомобилей в нашей стране. В ближайшие недели мы проведем экономическую оценку возможностей", — написал он в своем Twitter.

Моралес также назвал «очень продуктивным» визит боливийской делегации в Россию. «Боливия подписала соглашения об инвестициях на $1,2 млрд», — отметил он. Кроме того, Моралес поблагодарил президента России Владимира Путина «за готовность развивать проекты с Боливией».