Киевские власти подали в суд на «Нафтогаз»

На Украине хотят засудить «Нафтогаз»

Муниципальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подало иск к « Нафтогаз Украина » из-за отказа заключить договор на поставку газа. Об этом сообщает РБК.

Власти Киева считают, что «Нафтогаз» не имеет права отказывать коммунальщикам в заключении соглашения на поставку газа несмотря на задолженность.

«Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим в формате предметных переговоров урегулировать проблему задолженности», — говорится в сообщении на сайте мэрии украинской столицы.

"В мэрии также сообщили, что сумма долга «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» еще не определена из-за продолжающихся судебных споров.

Чиновники предупреждают, что неуступчивость «Нафтогаза» может привести к чрезвычайной ситуации в городе.

Долг коммунальщиков перед «Нафтогазом», который на протяжении 16 лет был поставщиком населению горячей воды и отопления, составляет около 5 млрд грн (11,8 млрд руб.). 3 млрд грн (7,1 млрд руб.) из них составляют долги населения, пени и штрафы.