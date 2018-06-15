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Суд решил взыскать почти 830 млн рублей с экс-гендиректора группы «Росгосстраха» по иску о выводе активов
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Суд решил взыскать почти 830 млн рублей с экс-гендиректора группы «Росгосстраха» по иску о выводе активов 

Банки.ру 20 часов назад
Фото: РАПСИ
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск входящего в группу «Росгосстрах»ЗАО «Капитал Перестрахование» к бывшему генеральному директору Дауру Джениа о взыскании убытков, причиненных им компании, сообщили в пресс-службе «Росгосстраха».
«Перед сменой акционера в августе 2017 года ЗАО «Капитал Перестрахование» внесло принадлежащие ему 100% долей в ООО «Медис» в качестве вклада в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест». Доля в ООО «РГС Мед-Инвест», полученная ЗАО «Капитал Перестрахование» в результате этой сделки (2,89%), не имеет ценности, поскольку не предоставляет какой-либо разумный объём корпоративных прав. Таким образом прибыльный медицинский бизнес перешел к бывшим бенефициарам ЗАО «Капитал Перестрахование»/ПАО СК «Росгосстрах» фактически безвозмездно. Балансовая стоимость активов ООО «Медис», которые были утрачены в результате сделки, составляла 827,584 миллиона рублей», — отмечается в релизе.
Ответчик не смог представить доказательства добросовестности и разумности сделки. Суд постановил взыскать с Джениа 827,584 млн рублей по иску о выводе активов.
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