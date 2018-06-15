Норвежская Equinor закрыла сделку по приобретению 25% доли в проекте Roncador в Бразилии 

Норвежская компания Equinor (ранее — Statoil) закрыла сделку по приобретению у бразильской нефтегазовой компании Petrobras 25% доли в проекте по разработке нефтяного месторождения Roncador в Бразилии, говорится в сообщении компании
«Equinor и Petrobras завершили сделку, объявленную в декабре 2017 года, в результате чего Equinor приобрела 25-процентный интерес в нефтяном месторождении Roncador в бассейне Кампос в Бразилии. Это стало возможно после утверждение сделки правительством и регулирующим органом (Бразилии)», — говорится в сообщении.
В рамках сделки Equinor выплатила Petrobras денежное вознаграждение в размере $2 млрд Кроме этого, предполагаются дополнительные платежи в размере до $550 млн По итогам сделки добыча норвежской компании в Бразилии увеличится в 2,5 раза — до 100 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Оператором месторождения Roncador с долей в 75% останется Petrobras.