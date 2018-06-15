Банк «Российский капитал» увеличивает ставки по вкладам

С 15 июня увеличатся ставки по рублевым вкладам банка «Российский капитал» . Речь идет о вкладах «Доходный» и «Стратегический».

Так, по вкладу «Доходный» ставка на срок 395 дней будет увеличена до 6,6-6,4 процентов вместо 6,3-6,2 процентов ранее. Что касается ставок на срок 91 и 181 день, то они составят 6,8-6,6 процентов в зависимости от суммы вклада.

Вклад «Стратегический», который можно открыть на срок 181 или 395 дней на сумму от 500 тыс. рублей, клиенты банка могут оформить с повышенной ставкой 7,5-7 процентов при заключении договора накопительного страхования жизни со страховой компанией — партнером банка.