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Банк «Российский капитал» увеличивает ставки по вкладам
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Банк «Российский капитал» увеличивает ставки по вкладам 

Национальная Служба Новостей 15 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
С 15 июня увеличатся ставки по рублевым вкладам банка «Российский капитал». Речь идет о вкладах «Доходный» и «Стратегический».
Так, по вкладу «Доходный» ставка на срок 395 дней будет увеличена до 6,6-6,4 процентов вместо 6,3-6,2 процентов ранее. Что касается ставок на срок 91 и 181 день, то они составят 6,8-6,6 процентов в зависимости от суммы вклада.
Вклад «Стратегический», который можно открыть на срок 181 или 395 дней на сумму от 500 тыс. рублей, клиенты банка могут оформить с повышенной ставкой 7,5-7 процентов при заключении договора накопительного страхования жизни со страховой компанией — партнером банка.
Напомним, банк «Российский капитал» на 100% принадлежит ДОМ. РФ.
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