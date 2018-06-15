Промсвязьбанк готов выкупить свои евробонды с погашением в 2019 г.

Санируемый Промсвязьбанк хочет выкупить у держателей свои еврооблигации с погашением в 2019 г. с дисконтом в 3% к номиналу. Об этом говорится в сообщении SPV-компании банка — PSB Finance S. A. — на Лондонской фондовой бирже.

Сейчас в обращении находятся бонды этого выпуска на $188,4 млн Эмитент готов выкупить бумаги по $970 при номинале бумаги в $1000. Компания принимает заявки до 21 июня, результаты оферты планируется объявить 22 июня.

Для Промсвязьбанка это стандартная практика, говорит его представитель: банк время от времени проводит операции купли — продажи собственных еврооблигаций на вторичном рынке. Такие операции — один из инструментов управления ликвидностью, который позволяет эффективно регулировать процентные расходы по обслуживанию долга, продолжает он. «Средства на выкуп еврооблигаций — это часть общей ликвидности банка», — подчеркнул он.

Промсвязьбанк в декабре 2017 г. перешел на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ. Он станет банком гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Другие банки смогут передать ему кредиты оборонным предприятиям, чтобы избавиться от риска попасть под санкции США