Ещё
«Газпром» не исключает покупку газа с проектов «Роснефти» на Дальнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» не исключает покупку газа с проектов «Роснефти» на Дальнем Востоке 

ТАСС 15 июня 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" не исключает покупку газа с проектов "Роснефти" на Дальнем Востоке, не только с «Сахалина-1». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев на пресс-конференции.
Также «Газпром» рассчитывает завершить переговоры с «Роснефтью» о покупке газа до принятия инвестиционного решения по расширению проекта «Сахалин-2».
"Раз мы намечаем окончательное инвестиционное решение принять в четвертом квартале этого года — первом квартале следующего года, естественно, переговоры должны быть завершены до этого потенциального события. Что касается расширения периметра переговоров — это те месторождения, которые имеет на Дальнем Востоке компания «Роснефть», — сказал он.
ТАСС: последние новости
Туроператор Polar Tour приостанавливает деятельность Более 100 работников уволились из "Саратовских авиалиний" после аннулирования сертификата Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста905
Названа цель пенсионной реформы в России335
Голикова заявила о массовых сокращениях524
8-метровый питон целиком съел женщину35
Малахов «заткнул» неадекватную звезду74
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение