«Газпром» не исключает покупку газа с проектов «Роснефти» на Дальнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 15 июня. / ТАСС /. "Газпром" не исключает покупку газа с проектов "Роснефти" на Дальнем Востоке, не только с «Сахалина-1». Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев на пресс-конференции.

Также «Газпром» рассчитывает завершить переговоры с «Роснефтью» о покупке газа до принятия инвестиционного решения по расширению проекта «Сахалин-2».

"Раз мы намечаем окончательное инвестиционное решение принять в четвертом квартале этого года — первом квартале следующего года, естественно, переговоры должны быть завершены до этого потенциального события. Что касается расширения периметра переговоров — это те месторождения, которые имеет на Дальнем Востоке компания «Роснефть», — сказал он.