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«Русал» Дерипаски запросил помощи правительства
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«Русал» Дерипаски запросил помощи правительства 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Русал» бизнесмена Олега Дерипаски просит у государства льготы для снижения затрат на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. Об этом в пятницу, 15 июня, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Компания оценивает транспортные издержки в 2017 году в 24 миллиарда рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД на транспортировку глинозема. Также «Русал» надеется на отмену в ускоренном порядке надбавки в восемь процентов к тарифу на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката, рассказывают собеседники издания.
Основная доля расходов в производстве алюминия на заводах «Русала» приходится на электроэнергию и сырье. Общие транспортные затраты (отправка алюминия и доставка глинозема) в среднем составляют 70 долларов на тонну, или три процента от общих расходов. «При этом РЖД уже сейчас теряет в доходах существенную сумму от снижения перевозок алюминия», — замечает собеседник газеты.
США в апреле ввели санкции в отношении российских бизнесменов, компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список вошли сам Дерипаска, «Русал», En+ и другие структуры бизнесмена. Позже США заявили о готовности снять санкции с «Русала» в том случае, если Дерипаска откажется от контроля над компанией.
В конце мая попавшая под санкции США группа En+ Дерипаски попросила у правительства ряд льгот на энергорынке. Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области En+ хочет поднять тарифы энергосетей для населения.
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Комментарии12  Ещё 2 источника 
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