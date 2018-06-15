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Отдых сотен россиян оказался под угрозой
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В разгар сезона турагентство приостановило работу 

Рамблер 4 часа назад
Туристическое агентство Polar Tour приостановило работу, свидетельствуют данные на официальном сайте компании.
В сообщении, которое появляется на экране при заходе на главную страницу сайта, сказано, что в связи с «вынужденной» приостановкой деятельности Polar Tour не сможет выполнить взятые на себя обязательства по субагентским договорам, а туристы, забронировавшие путевки — вылететь на отдых.
«Промо-тарифы "убили" их», — считает генеральный директор агентства «Шик Трэвел».
По словам Владимира Конева, которого цитирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России, промо-тарифы, то есть дешевые и зачастую невозвратные авиабилеты, разорили Polar Tour, что ожидает и многие другие центры бронирования, «если ситуация с комиссией не изменится».
По данным АТОР, пострадать из-за приостановки работы Polar Tour могут от нескольких сотен до двух тысяч туристов, которые не попадут на отдых.
Компания Polar Tour занималась бронированием путевок у крупных туристических операторов по массовым направлениям.
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