Отдых сотен россиян оказался под угрозой

В разгар сезона турагентство приостановило работу

Туристическое агентство Polar Tour приостановило работу, свидетельствуют данные на официальном сайте компании.

В сообщении, которое появляется на экране при заходе на главную страницу сайта, сказано, что в связи с «вынужденной» приостановкой деятельности Polar Tour не сможет выполнить взятые на себя обязательства по субагентским договорам, а туристы, забронировавшие путевки — вылететь на отдых.

«Промо-тарифы "убили" их», — считает генеральный директор агентства «Шик Трэвел».

По словам Владимира Конева, которого цитирует пресс-служба Ассоциации туроператоров России , промо-тарифы, то есть дешевые и зачастую невозвратные авиабилеты, разорили Polar Tour, что ожидает и многие другие центры бронирования, «если ситуация с комиссией не изменится».

По данным АТОР, пострадать из-за приостановки работы Polar Tour могут от нескольких сотен до двух тысяч туристов, которые не попадут на отдых.

Компания Polar Tour занималась бронированием путевок у крупных туристических операторов по массовым направлениям.