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Группа «Ташир» инвестирует $90 млн в распределительные сети Армении
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Группа «Ташир» инвестирует $90 млн в распределительные сети Армении 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская группа компаний «Ташир», владеющая ЗАО «Электрические сети Армении», планирует инвестировать в строительство и модернизацию распределительных сетей Армении.
"В планах инвестора инвестировать порядка $90 млн в модернизацию системы учета электроэнергии, ремонт и строительство распределительных сетей Армении" — говорится в материалах к встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с армянским коллегой Николом Пашиняном в Москве.
Кроме того, дочерняя компания российского холдинга Polimetal International ООО «Полиарм» намерена продолжить геологоразведочные и технологические работы на месторождении золота и меди Личкваз-Тэм, следует из материалов. «Полиарм» купила в 2015 году 100% акций армянской компании, владеющей лицензией на это месторождение.
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