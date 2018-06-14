Группа «Ташир» инвестирует $90 млн в распределительные сети Армении

МОСКВА , 14 июня. / ТАСС /. Российская группа компаний «Ташир», владеющая ЗАО «Электрические сети Армении», планирует инвестировать в строительство и модернизацию распределительных сетей Армении

"В планах инвестора инвестировать порядка $90 млн в модернизацию системы учета электроэнергии, ремонт и строительство распределительных сетей Армении" — говорится в материалах к встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с армянским коллегой Николом Пашиняном в Москве.

Кроме того, дочерняя компания российского холдинга Polimetal International ООО «Полиарм» намерена продолжить геологоразведочные и технологические работы на месторождении золота и меди Личкваз-Тэм, следует из материалов. «Полиарм» купила в 2015 году 100% акций армянской компании, владеющей лицензией на это месторождение.