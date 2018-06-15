Перелом в войне: маленькая победа «Газпрома»

Перелом в газовой войне

Маленькая победа «Газпрома» : у «Нафтогаза» больше нет оснований для ареста зарубежных активов российской компании. Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения арбитража по спору о транзите газа

«Нафтогаз Украины» лишился оснований для ареста активов «Газпрома» за рубежом. Об этом сообщили в российской компании.

Швейцарии. Ранее стало известно о приказе апелляционного суда Швеции, который приостановил исполнение решения арбитража по спору компаний о транзите газа. Теперь «Газпром» намерен добиваться отмены арестов своих активов в Нидерландах

«Нафтогаз» хотел принудительно взыскать 2,6 млрд долларов по решению арбитражного суда и добился ареста долей «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах и Швейцарии. В частности, были арестованы принадлежащие российскому холдингу акции операторов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Может ли «Газпром» праздновать победу?

Алексей Линецкий, председатель правления Московского юридического агентства:

«Назвать это окончательной победой «Газпрома», конечно, нельзя. Это некий очень промежуточный акт. Другое дело, что немедленное исполнение решения Стокгольмского арбитража тоже было бы явно не на руку «Газпрому», потому что, даже если бы в будущем «Газпром» смог оспорить решение Стокгольмского арбитража, то получить назад деньги, которые «Нафтогаз» мог бы уже успеть взыскать, было бы крайне трудно. Явно у «Газпрома» есть очень серьезные основания для того, чтобы настаивать сейчас на неисполнении решения, поскольку «Газпром» обжалует решение Стокгольмского арбитража в более высокой инстанции, и явно сейчас не будет поставлена финальная точка в этом деле».

В Киеве уже заявили, что надеются на отмену приостановки решения Стокгольмского арбитража. Там отметили, что суд принял решение без вызова «Нафтогаза». Компания в ближайшее время подаст свои пояснения и аргументы. Что будет делать «Газпром» после отмены исполнения решения арбитражного суда?

Андрей Гольцблат , управляющий партнер юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia LLP:

«Газпром» теперь, имея решение апелляционного суда о приостановлении исполнения, пойдет в те страны, где «Нафтогаз» пытается исполнить это решение, и будет приостанавливать исполнение, то есть будет фактически приостанавливать наложение ареста на имущество «Газпрома», находящееся за границей, в других юрисдикциях. Конечно, «Нафтогаз» будет представлять свои аргументы, но я не думаю, что у них что-то получится. После вынесения решения о приостановлении исполнения, чтобы его развернуть, Стокгольмскому апелляционному суду надо гораздо больше времени, поэтому тоже будет не скоро. Но дальше уже будет рассматриваться и само решение по существу, и в совокупности жалоба «Нафтогаза» на приостановление исполнения арбитражного суда».

Стокгольмский арбитражный суд в декабре и феврале вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,6 млрд долларов. «Газпром» обжаловал оба решения в марте. Киев 30 мая заявил о начале принудительного взыскания средств с «Газпрома».