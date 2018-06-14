Украина ничего не получит: «Газпром» остановил аресты

Нидерландах. Шведский суд прислушался к доводам «Газпрома» и остановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд Но это пока не победа. Газовому концерну еще предстоит доказать, что вердикт арбитров надо отменить. Но теперь он может не отдавать деньги на законных основаниях и добиться снятия ареста со своих активов в Швейцарии

«Газпром» сообщил, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту.

«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство ПАО «Газпром» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — говорится в сообщении российской компании.

Апелляционная инстанция согласилась, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Согласно решению Стокгольма , «Газпром» должен выплатить по транзитному контракту $4,63 млрд, а «Нафтогаз» по предыдущему решению — $2,07 млрд В итоге российская компания осталась должна украинской стороне $2,56 млрд Платить газовый концерн не стал, и «Нафтогаз» приступил к принудительному взысканию этих средств. В Швейцарии и Нидерландах судебные исполнители посетили несколько «дочек» «Газпрома», в том числе, операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» — Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

После решения суда округа Свеа, «Нафтогаз» не сможет арестовывать активы «Газпрома» за рубежом.

«Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», — подчеркивают в газовом концерне.

Приостановление исполнения Стокгольмского арбитража предоставляет «Газпрому» широкие перспективы для проставления действия арбитражного решения на территории Нидерландов, отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов . Причина в том, что в соответствии с их законом суд вправе не легализовывать и придавать силу арбитражному решению, если идет рассмотрение в рамках апелляционного производства.

Судя по всему, пока у «Газпрома» только появились основания для обжалования решения действий судебных приставов, наложивших арест на его активы, то есть теперь он пойдет дальше в местные суды (Швейцарии и Голландии), чтобы добиться снятия ареста, говорит Рустам Курмаев , управляющий партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры». Но пока аресты по факту сохраняются.

«В данном деле, как и ожидалось, обозначился логичный разворот в сторону правоты российской газовой компании, которая как отметили в суде Швеции, привела достаточно оснований для отмены решения Стокгольмского суда. Соответственно, теперь у «Нафтогаза» не осталось козырей для принудительного взыскания долга с «Газпрома» за счет наложения ареста на активы и теперь в этом вопросе ему вновь может помочь только решение нового суда», — полагает юрист.

В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован, отмечают в «Газпроме».

Но в «Нафтогазе» заявили, что решение суда было принято без участия в нем компании и, соответственно, «без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены „Нафтогазом“, если бы суд уведомил о наличии такого ходатайства „Газпрома“ и рассмотрении судом этого вопроса».

Украинская сторона собирается представить суду свои аргументы, и надеется, что он отменит свое решение о приостановлении исполнения стокгольмского вердикта, сообщает «Интерфакс-Украина»

Ранее заместитель начальника юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец пояснял, что никакого срока, в течение которого компания должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд, нет. Поэтому украинская сторона пытается арестовать какое-то имущество в надежде заставить «Газпром» это сделать как можно скорее.

«Мы считаем, что здесь торопиться не стоит, надо действительно до конца разобраться и поставить точку — кто, что, кому должен», — заявлял он.

Кузнец напомнил, что «Газпром» был не согласен с вынесенным в Стокгольме решением по транзитному спору с украинской стороной и подал апелляционную жалобу. «Мы считаем, что у нас есть шанс на пересмотр арбитражного решения», — сказал Кузнец.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью, как мы надеемся. Поэтому судебные разбирательства продолжаются», — добавил юрист.

В конце мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту.

В российской компании заявили, что «дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом».

Это «вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения» в «Газпроме» назвали «является грубым нарушением арбитражного соглашения», а заключение эксперта — «новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении данного дела».