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Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке
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Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке 

RT на русском 14 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщает пресс-служба правительства.
«В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили итоги деятельности российской компании за 2017 год и её проекты.
Ранее Медведев, комментируя ситуацию с ценами на бензин в России, заявил, что нефтяные компании не должны проявлять эгоизм.
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