Медведев обсудил с Сечиным ситуацию на топливном рынке

«В ходе встречи затрагивались вопросы функционирования топливного рынка, в том числе в контексте принимаемых правительством решений по стабилизации цен на бензин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили итоги деятельности российской компании за 2017 год и её проекты.

Ранее Медведев, комментируя ситуацию с ценами на бензин в России, заявил, что нефтяные компании не должны проявлять эгоизм.