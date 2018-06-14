«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»

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Суд приостановил исполнение решение арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» 

Rambler News Service 1 час назад
Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес решение о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины, говорится в сообщении газового холдинга.
«13 июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — говорится в сообщении.
Ходатайство было подано «Газпромом» 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.
Как отмечает «Газпром», апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает «Нафтогаз», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. Данное обстоятельство будет использовано «Газпромом» при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.
В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован.
«"Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — говорится в сообщении.
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. «Газпром» 29 марта 2018 года обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлением об оспаривании окончательного решения от 28 февраля 2018 года и его частичной отмене. 28 мая 2018 года «Газпром» подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения.
В конце мая — начале июня 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.
7 июня «Газпром» подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов. Аналогичное заявление в голландский суд планируется направить позднее.
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Комментарии  Ещё 28 источников 
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