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Топ-менеджер компании Lonmin Брайан Бимиш войдет в совет директоров Nordgold
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Топ-менеджер компании Lonmin Брайан Бимиш войдет в совет директоров Nordgold 

Rambler News Service 14 июня 2018
Бимиш на своем посту заменит Питера Лестера и начнет работу с 1 августа.
«Nordgold сообщает, что 1 августа Брайан Бимиш присоединится к совету директоров компании. Он заменит Питера Лестера, который решил покинуть совет после почти восьми лет работы в качестве независимого директора и председателя Комитета по безопасности и устойчивому развитию», — говорится в сообщении компании.
Ранее в 2010—2013 годах Бимиш занимал пост директора одного из подразделений компании Anglo American, а в данный момент занимает пост неисполнительного председателя компании-производителя металлов платиновой группы Lonmin.
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