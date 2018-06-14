Топ-менеджер компании Lonmin Брайан Бимиш войдет в совет директоров Nordgold

Бимиш на своем посту заменит Питера Лестера и начнет работу с 1 августа.

Nordgold сообщает, что 1 августа Брайан Бимиш присоединится к совету директоров компании. Он заменит Питера Лестера, который решил покинуть совет после почти восьми лет работы в качестве независимого директора и председателя Комитета по безопасности и устойчивому развитию», — говорится в сообщении компании.

Ранее в 2010—2013 годах Бимиш занимал пост директора одного из подразделений компании Anglo American, а в данный момент занимает пост неисполнительного председателя компании-производителя металлов платиновой группы Lonmin.