ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 50%

В мае 2018 г. объем выданных ипотечных кредитов ВТБ составил около 50 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат мая прошлого года. Половина кредитов оформлена на квартиры в новых домах.

В целом за пять месяцев 2018 г. ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть (по сравнению с январем-маем 2017 г.). Клиенты оформили 85,5 тыс. кредитов почти на 192 млрд рублей. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 июня составил 1,16 трлн рублей.

Наиболее популярной у клиентов остается программа «Больше метров — меньше ставка». За пять месяцев текущего года ей воспользовались более 9,4 тыс. человек, оформивших кредиты на 36 млрд руб. По сравнению с январем-маем прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза.

Большим спросом у клиентов также пользуется программа рефинансирования. За пять месяцев 2018 г. ей воспользовались 11,6 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 22 млрд рублей. По сравнению с январем-маем прошлого года показатель вырос в пять раз.