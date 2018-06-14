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ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 50%
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ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 50% 

АиФ Владимир 14 июня 2018
Фото: АиФ Владимир
В мае 2018 г. объем выданных ипотечных кредитов ВТБ составил около 50 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат мая прошлого года. Половина кредитов оформлена на квартиры в новых домах.
В целом за пять месяцев 2018 г. ВТБ увеличил выдачу ипотеки на треть (по сравнению с январем-маем 2017 г.). Клиенты оформили 85,5 тыс. кредитов почти на 192 млрд рублей. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 июня составил 1,16 трлн рублей.
Наиболее популярной у клиентов остается программа «Больше метров — меньше ставка». За пять месяцев текущего года ей воспользовались более 9,4 тыс. человек, оформивших кредиты на 36 млрд руб. По сравнению с январем-маем прошлого года число выдач выросло в 1,5 раза.
Большим спросом у клиентов также пользуется программа рефинансирования. За пять месяцев 2018 г. ей воспользовались 11,6 тыс. клиентов, общая сумма выдач составила 22 млрд рублей. По сравнению с январем-маем прошлого года показатель вырос в пять раз.
Кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 8,9% (в рамках предложения «Больше метров — меньше ставка» для квартир площадью от 65 м кв.). Рефинансирование доступно по ставке от 8,8% по программе «Люди дела» (работники сферы образования, здравоохранения, правоохранительных, налоговых органов, таможни, органов федерального и муниципального управления). Для зарплатных клиентов Группы ВТБ ипотека предлагается под 9%, для других групп клиентов — под 9,3%.
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