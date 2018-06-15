Rolls-Royce намерена к 2020 г провести реструктуризацию бизнеса и улучшить финпоказатели

ЛОНДОН, 15 июн — ПРАЙМ. Британский производитель двигателей Rolls-Royce к концу 2020 года планирует провести полную реструктуризацию бизнеса и улучшить финансовые и операционные показатели, следует из заявления компании, сделанного в ходе ежегодной встречи с инвесторами в пятницу.

Согласно обнародованному плану, к концу 2020 года свободный денежный поток компании достигнет 1-1,2 миллиарда фунтов стерлингов, а сокращение расходов составит 400 миллионов фунтов стерлингов в год. Возврат капитала на одну акцию Rolls-Royce рассчитывает получить в размере более 1 фунта стерлингов против 15 пенсов в 2017 году, а также возврат на вложенный капитал на уровне 15% против 9% в прошлом году.

Акции Rolls-Royce в ответ на указанное заявление к вечеру пятницы выросли на 8,25%, до 955,6 пенсов за бумагу.

Расходы на реструктуризацию оцениваются в 500 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее компания объявила о сокращении 4,6 тысячи сотрудников в предстоящие два года в рамках плана реструктуризации бизнеса. Около трети сотрудников из этого числа будут сокращены до конца 2018 года. Штат компании в настоящее время составляет 55 тысяч человек в 50 странах.