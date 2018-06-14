«Интер РАО» направит часть средств от продажи доли в «Иркутскэнерго» на дивиденды за 2017 год

На дивиденды будут направлены 13,612 млн руб.

«Согласовать направление части средств, полученных “ Интер РАО ” от продажи акций “Иркутскэнерго” , на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13,612 млн руб. во исполнение рекомендаций совета директоров общества от 15 марта 2018 года и решения годового общего собрания акционеров общества по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» от 21 мая 2018 года», — отмечает компания.

Совет директоров «Интер РАО» при этом утвердил изменения в бизнес-плане компании на 2018 год, предусматривающие направление части средств, полученных от продажи акций «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2017 года.

21 мая 2018 года акционеры «Интер РАО» приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма выплат составит 13,612 млрд руб. или 25% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).