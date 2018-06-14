Ещё
«Интер РАО» направит часть средств от продажи доли в «Иркутскэнерго» на дивиденды за 2017 год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Интер РАО» направит часть средств от продажи доли в «Иркутскэнерго» на дивиденды за 2017 год 

Rambler News Service 14 июня 2018
На дивиденды будут направлены 13,612 млн руб.
«Согласовать направление части средств, полученных “Интер РАО” от продажи акций “Иркутскэнерго”, на выплату дивидендов по итогам 2017 отчетного года в размере 13,612 млн руб. во исполнение рекомендаций совета директоров общества от 15 марта 2018 года и решения годового общего собрания акционеров общества по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года» от 21 мая 2018 года», — отмечает компания.
Совет директоров «Интер РАО» при этом утвердил изменения в бизнес-плане компании на 2018 год, предусматривающие направление части средств, полученных от продажи акций «Иркутскэнерго», на выплату дивидендов по итогам 2017 года.
21 мая 2018 года акционеры «Интер РАО» приняли решение выплатить дивиденды по результатам 2017 года в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию. Таким образом, общая сумма выплат составит 13,612 млрд руб. или 25% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Как сообщалось ранее, 7 июня 2016 года группа En+ завершила сделку по приобретению 40,29% акций «Иркутскэнерго» у «Интер РАО» и «Интер РАО Капитал». Покупателем акций выступила «Тельманская ГЭС», дочерняя компания «Евросибэнерго», входящая в состав En+ Group. Сумма сделки составила 70 млрд руб.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор Polar Tour объявил о приостановке деятельности компании «Саратовские авиалинии» отозвали заявку на получение нового сертификата эксплуатанта «Сургутнефтегаз» инвестирует в 2018 году в переработку нефти и газа 7,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста922
Названа цель пенсионной реформы в России353
Голикова заявила о массовых сокращениях525
8-метровый питон целиком съел женщину36
Малахов «заткнул» неадекватную звезду75
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение