Банки сократили карманные расходы

Кредитование банками связанных сторон (собственников, дочерних и материнских структур) пошло на убыль. Доля таких кредитов снизилась по итогам 2017 года с 19% до 13% от совокупной величины капитала крупнейших банковских групп. Но тенденция во многом объясняется тем, что ряд банков перешли под контроль ЦБ и просто перестали отражать кредиты структурам бывших собственников как кэптивные. Кроме того, отмечают эксперты, банковская отчетность не всегда адекватно отражает реальный уровень кэптивного кредитования, пишет "Коммерсантъ"

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» изучило кэптивность российской банковской системы, проанализировав отчетность по международным стандартам 30 крупнейших групп. Согласно исследованию, на которое ссылается «Ъ», доля кредитов связанным сторонам у них снизилась по итогам 2017 года на 6 процентных пунктов, до 13% от величины капитала. У частных банков с российским капиталом доля кредитов связанным сторонам снизилась с 56% до 20% от капитала. Госбанки, наоборот, ее несколько увеличили — с 12% до 13%.

Кэптивность крупных частных банков в 2017 году снизилась в основном из-за смены акционеров в банковских группах, переданных в Фонд консолидации банковского сектора ( ФК «Открытие» , «Траст», Бинбанк , Рост банк, Промсвязьбанк ), отмечает «Эксперт РА». Кредиты экс-собственникам банков перестали учитываться в отчетности в качестве кредитов связанным сторонам. Если бы не это, уровень кредитования связанных сторон у частных российских банков на начало 2018 года был бы «существенно выше 40% их совокупного капитала». Важную роль, по мнению экспертов, сыграло также ужесточение регулирования, включая введение норматива Н25 (ограничивает кредитование связанных сторон 20% от капитала).