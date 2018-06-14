Европу предупредили о «необратимых последствиях»

Реализация проекта "Северный поток — 2" приведет к "необратимым последствиям" для Европы. Об этом заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко на странице компании в фейсбуке.
По словам Витренко, проект нарушает европейское законодательство, а в дальнейшем постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием "газового шантажа "Газпрома".
"Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что это было российское понимание этих правил", — написал топ-менеджер госкомпании.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северного потока — 2" не будет.