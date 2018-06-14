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Европу предупредили о «необратимых последствиях»
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«Нафтогаз» предупредил о необратимых последствиях от «Северного потока — 2» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Реализация проекта "Северный поток — 2" приведет к "необратимым последствиям" для Европы. Об этом заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко на странице компании в фейсбуке.
По словам Витренко, проект нарушает европейское законодательство, а в дальнейшем постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием "газового шантажа "Газпрома".
Он также указал на позицию Германии по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.
"Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам. А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейскими правилами, разве что это было российское понимание этих правил", — написал топ-менеджер госкомпании.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Северного потока — 2" не будет.
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Комментарии33  Ещё 4 источника 
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