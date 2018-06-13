Siemens отказывается от газовых турбин

СМИ: Siemens может продать бизнес по производству газовых турбин для электростанций

По их словам, окончательное решение еще не принято, и компания в конечном итоге может выдержать спад электроэнергетической отрасли и сохранить бизнес. Siemens рассматривает все варианты, включая объединение с конкурентами, отметили источники.

Представители Siemens отказались от комментариев, пишет агентство.

Обсуждения по поводу продажи или объединения подразделения с другими компаниями начались после того, как в ноябре 2017 года Siemens сообщил о планах сократить около 6,9 тысячи рабочих мест по всему миру в процессе реструктуризации. Отмечалось, что компания стремится повысить свою конкурентоспособность на международных рынках.

В рамках плана реструктуризации Siemens намерен консолидировать три основные подразделения — Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS) и Process Industries and Drives (PD), в том числе с целью увеличения производственных мощностей на производственных объектах и повышения эффективности. Компания также сообщала, что электроэнергетическая отрасль испытывает спад беспрецедентного масштаба из-за распространения возобновляемых источников энергии.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.