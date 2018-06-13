Российская сеть фастфуда покинула США

США у компании было два ресторана — оба находились в Нью-Йорке. Как рассказывал ранее основатель сети Михаил Гончаров , нью-йоркские точки столкнулись с «враждебностью должностного лица» в лице санитарного инспектора Нью-Йорка.

При проверке у сотрудников ресторанов спрашивали, связана ли компания с президентом России Владимиром Путиным , отмывают ли они деньги и не проводят ли тайные встречи.

Гончаров назвал закрытие ресторанов «техническим моментом» и сказал, что до изменения отношений между Россией и США нет смысла открывать новые точки.

Первый ресторан «Теремка» в США отрылся в 2016 году.