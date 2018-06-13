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Российская сеть фастфуда покинула США
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Российская сеть фастфуда покинула США 

Рамблер 1 час назад
Сеть «Теремок» закрыла рестораны в Нью-Йорке, пишут «Ведомости».
В США у компании было два ресторана — оба находились в Нью-Йорке. Как рассказывал ранее основатель сети Михаил Гончаров, нью-йоркские точки столкнулись с «враждебностью должностного лица» в лице санитарного инспектора Нью-Йорка.
При проверке у сотрудников ресторанов спрашивали, связана ли компания с президентом России Владимиром Путиным, отмывают ли они деньги и не проводят ли тайные встречи.
Гончаров назвал закрытие ресторанов «техническим моментом» и сказал, что до изменения отношений между Россией и США нет смысла открывать новые точки.
Первый ресторан «Теремка» в США отрылся в 2016 году.
Комментарии69  Ещё 6 источников 
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