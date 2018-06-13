Глава «ФК Открытие» оценил затраты на санацию банка 

В ходе санации банка «ФК Открытие» будет безвозвратно потерянооколо 1 трлн рублей. Об этом президент — председатель правления «ФК Открытия» Михаил Задорноврассказал в интервью Банки.ру.
«Мы считаем, что безвозвратные потери составят около одного триллиона рублей. Это тоже гигантская сумма, но она складывается из реальных «дыр» в балансах банков, которые вошли в Фонд консолидации. Во многом это суммы, которые сформировались путем внутренней поддержки в балансах банков уже неработающих активов, когда проценты выплачены никогда не будут», — пояснил он в ходе беседы.
Также Михаил Задорнов объяснил, почему некорректно считать, что на санацию банков было потрачено 6,2 трлн рублей.
«Когда мы рассуждаем о сумме, для любого финансиста есть капитал и ликвидность. Объединять эти понятия неправильно. Есть вложения в капитал, это то, что вы вложили, и есть ликвидность, которая возвращается. Нужно четко разделить эти два понятия, чего в этой сумме не сделано, потому что капитала в Бинбанк и «ФК Открытие» вложено гораздо меньше. Около 400 миллиардов рублей. Остальное — это ликвидность, она будет возвращаться. Сейчас — пик предоставления ликвидности, она вернется гораздо быстрее», — прокомментировал он.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru Новость