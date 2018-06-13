Глава «ФК Открытие» оценил затраты на санацию банка

«Мы считаем, что безвозвратные потери составят около одного триллиона рублей. Это тоже гигантская сумма, но она складывается из реальных «дыр» в балансах банков, которые вошли в Фонд консолидации. Во многом это суммы, которые сформировались путем внутренней поддержки в балансах банков уже неработающих активов, когда проценты выплачены никогда не будут», — пояснил он в ходе беседы.

Также Михаил Задорнов объяснил, почему некорректно считать, что на санацию банков было потрачено 6,2 трлн рублей.