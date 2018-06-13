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Страховая компания «РГС-Жизнь» сменит название на «Капитал Лайф»
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Страховая компания «РГС-Жизнь» сменит название на «Капитал Лайф» 

Прайм 5 часов назад
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страховая компания «РГС-Жизнь» намерена сменить название на «Капитал Лайф», сообщил президент ООО «СК „РГС-Жизнь“ Евгений Гинер на встрече с журналистами в среду.
»С апреля начали перебрендироваться… будем называться «Капитал Лайф», — заявил Гинер.
В апреле газета «Ведомости» сообщала, что новое руководство "Росгосстраха" намерено добиться от «РГС-Жизни», чтобы та прекратила работать под товарным знаком «Росгосстрах». В начале июня сообщалось, со ссылкой на картотеку арбитражных дел, что «Росгосстрах» подал иск на 116,6 миллиарда рублей к «РГС-Жизнь».
"РГС-Жизнь" не вошла в сделку с банком «ФК Открытие» и в отличие от «Росгосстраха» не попала в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Даниил Хачатуров, который прежде контролировал обе страховые компании, перед сделкой с «ФК Открытие» продал «РГС-Жизнь» Алхасу Сангулии. Как отмечала газета, у компаний разные собственники, но работать они продолжили под одним и тем же товарным знаком — «Росгосстрах».
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