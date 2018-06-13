Страховая компания «РГС-Жизнь» сменит название на «Капитал Лайф» 

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В центре внимания - заседание Федеральной резервной системы США

Экс-глава "Росгосстраха" допустил подачу исков к "Открытию" за невыполнение обязательств

Tesla уволит более 4 тыс сотрудников в связи с реорганизацией компании – СМИ