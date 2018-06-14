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Рубль в пятницу отыграет сильное падение накануне
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Рубль в пятницу отыграет сильное падение накануне 

Свободная пресса 14 июня 2018
Центральный банк РФ опубликовал курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 15 июня.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 62,2511 рубля, что сразу на 87 копеек меньше курса доллара, который был установлен на четверг, 14 июня.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,5621 рубля, и это 57 копеек ниже курса, установленного ранее.
Таким образом, стоимость бивалютной в пятницу снизится на 73 копейки и составит 67,3411 рубля.
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