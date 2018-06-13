СМП Банк снизил ставки по ипотеке

Теперь получить кредит в банке на покупку новостройки или готового жилья возможно под 9,8% годовых (прежде — 10,6% годовых). При покупке нежилой недвижимости обновленная процентная ставка составит 12,99% годовых (ранее — 14,5% годовых).

При рефинансировании действующего ипотечного кредита, оформленного в стороннем банке, ставка составит 9,8% годовых при залоге недвижимости, на которую был оформлен кредит, и 12,5% годовых — при залоге иной имеющейся у заемщика в собственности недвижимости (прежде она варьировалась от 10,6% до 14,5% годовых).

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 15% собственных средств от стоимости квартиры и 30% — от стоимости нежилой недвижимости. При использовании средств материнского (семейного) капитала размер собственных средств заемщика может составлять от 10% от стоимости недвижимости. Сумма кредита не ограничена и варьируется от 400 тыс. рублей.

Также банк запустил акцию по ипотеке, в рамках которой кредиты на покупку строящегося и готового жилья, а также с целью рефинансирования сторонней ипотеки предоставляются по единой ставке 9,29% годовых. Необходимыми условиями для получения сниженной ставки являются оплата заемщиком 25% первоначального взноса и сумма кредита от 5 млн рублей в Москве и области, от 4 млн рублей — в Санкт-Петербурге и ЛО, 2 млн рублей — в иных регионах присутствия банка.

Продуктовый виджет

Допустимый срок кредитования может составлять от трех до 25 лет в зависимости от цели. При отказе заемщика от личного / титульного (если применимо) / личного и титульного страхования ставка увеличится на 1/1/2 процентных пункта. При запрете клиентом уступки прав требования по кредитному договору ставка будет выше на 1 п. п. На момент до перерегистрации ипотеки при рефинансировании надбавка к ставке составит 2 п. п. Условия по остальным программам кредитования банка остались прежними.

Инна Солдатенкова. «Произошедшие изменения отражают продолжающуюся на рынке тенденцию снижения ставок крупнейшими игроками. Однако установленные банком проценты за пользование кредитом пока еще нельзя назвать низкими: на рынке сейчас действует множество аналогичных продуктов с более привлекательными ставками», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.)