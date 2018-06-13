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Tesla оставит тысячи людей без работы
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Tesla уволит тысячи сотрудников из-за реорганизации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: MIKE BLAKE
Около 4 тыс. сотрудников компании Tesla будут уволены из-за изменений в структуре производителя электромобилей, пишет портал Business Insider со ссылкой на главу компании Илона Маска.
Отмечается, что увольнения необходимы для оптимизации бизнеса Tesla. Маск написал в официальном письме компании, что последние несколько лет Tesla "росла и развивалась", что стало причиной дублирования некоторых обязанностей сотрудников. По его мнению, сейчас наличие этих позиций "трудно оправдать", однако они были целесообразны в прошлом.
Маск заявил, что будут уволены около 9% сотрудников. По данным портала, в данный момент штат Tesla составляет 46 тыс. сотрудников. Таким образом, своих рабочих мест около 4 тыс. специалистов.
Глава компании подчеркнул, что за 15 лет Tesla не производила ежегодной прибыли. По его мнению, достижение компанией устойчивой прибыли поможет миру быстрее перейти к экологически чистой энергетике.
Ранее сообщалось, что Tesla понесла рекордные убытки.
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