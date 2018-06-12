Порошенко: Киев хочет получать газ по турецкому газопроводу TANAP через Болгарию и Румынию

КИЕВ, 12 июн /ПРАЙМ/. Киев хочет получать природный газ по новому турецкому газопроводу TANAP через Болгарию Румынию , заявил во вторник президент Украины Петр Порошенко на торжественной церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP) в Турции , которую транслировал телеканал «112 Украина».

Проект TANAP предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах-Дениз» через Грузию в Турцию, а после строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) и в страны Южной Европы. Поставки азербайджанского газа в Турцию должны начаться уже в этом году, а в Европу в 2020 году.

"Мы будем счастливы диверсифицировать наши источники энергии и получать с TANAP через Болгарию и Румынию поставки газа", — сказал Порошено.

Он отметил, что Киев благодарен за альтернативные возможности поставок газа из Турции и Азербайджана . «В будущем мы сможем найти возможность привлечь больше природного газа с Азербайджана, с каспийского региона не только в страну, но и в весь регион, связанный с Украиной через украинскую ГТС», — отметил Порошенко.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» в марте обжаловал эти решения в суде Швеции , а в мае потребовал полной отмены решения по транзитному контракту.

В конце марта «Газпром» и «Нафтогаз» сообщили, что провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. В конце апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение обоих контрактов, отметив, что переговоры с «Нафтогазом» не дали результата. При этом «Газпром» еще раз подтвердил готовность вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите газа после 2019 года.