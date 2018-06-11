Армения и Россия начнут переговоры относительно цен на газ в ноябре 

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Переговоры относительно цен на российский газ между Арменией и Россией пройдут в ноябре. Об этом в понедельник на брифинге заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики Артур Григорян.
"Переговоры начнутся в ноябре. Новая цена российского газа станет известна после переговоров с российской стороной", — сказал он. Григорян также подчеркнул, что «официальный Ереван не перестанет искать способы закупки дешевого газа для армянских потребителей».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия продает газ Армении по низким ценам, но «потребитель этого не чувствует». Он не исключил, что «вопрос может быть связан с малорезультативным менеджментом или даже с коррупцией».
Поставки и продажу российского газа в Армению реализует дочернее предприятие "Газпрома" «Газпром Армения».