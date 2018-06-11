Стучать за спасибо: ЦБ не хочет платить доносчикам

Центробанк рассчитывает, что в России заработает институт информаторов. При этом делиться информацией российские осведомители должны бесплатно. Однако без вознаграждения, учитывая все сопутствующие риски, у информаторов не будет стимула доносить, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Осведомители в США получают от 10 до 30% от суммы штрафа профучастника.

Чтобы институт информаторов, который хочет ввести Банк России, начал работать, необходимо стимулировать осведомителей денежным вознаграждением. Такое мнение высказали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

ЦБ на прошлой неделе опубликовал «Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2019-2021 годов», в котором предусмотрел создание нового института.

«Банк России уделяет пристальное внимание повышению доверия инвесторов к финансовому рынку за счет дестимулирования недобросовестного поведения. В указанных целях планируется развитие соответствующего регулирования, направленное на наделение Банка России необходимыми полномочиями для сбора доказательной базы, внедрение института информаторов (whistleblowers), модернизация системы мер соразмерного наказания», — говорилось в документе.

Чтобы у доносчиков был стимул делиться информацией, для них смягчат наказание. В документе ЦБ предложил закрепить в законодательстве институт сделки с регулятором, дающий ЦБ право смягчать или не применять к нарушителю меры воздействия за нарушения, связанные с манипулированием рынком или неправомерным использованием инсайдерской информации в обмен на активное содействие расследованию и компенсацию причиненного вреда.

Однако о материальном вознаграждении для таких информаторов речи не идет. В частности, комментируя вопрос о появлении таких информаторов на сессии Международного финансового конгресса,

первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов уточнил, что в качестве информаторов будут выступать волонтеры, которые не будут получать за свою деятельность деньги.

Аналогичный институт информаторов успешно работает в США. По закону Додда-Фрэнка, принятому в 2010 году, осведомители получают вознаграждение в размере от 10 до 30% от суммы штрафа, который уплачивает профучастник по факту установления нарушения в специально учрежденный Конгрессом Фонд страхования по защите прав инвесторов, откуда в итоге гонорар начисляется информатору. Гонорар выплачивается, если размер штрафа превысит $1 млн, и только после его зачисления в казну.

С 2012 года, когда институт информаторов заработал, американские доносчики получили $262 млн В целом комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за пять последних лет были оплачены доносы от 53 информаторов. Благодаря их информации в бюджет США удалось вернуть более $1 млрд

Как поясняет старший инвестиционный консультант « БКС Брокер » Максим Ковязин, институт информаторов действительно мог бы помочь регулятору раскрывать финансовые преступления и отбить охоту у нечистых на руку финансистов нарушать закон.

«Такая практика позволяет получить важную информацию о преступлениях и ускорить расследование по манипулированию на финансовых рынках, а также повышает уровень доверия среди инвесторов к финансовому рынку», — говорит он.

Новости smi2.ru В России также, как в США, могли бы возвращать миллиарды в бюджет, если бы этот институт действительно заработал, полагают эксперты.

«Возможно, «свистуны» предотвратили бы появление «московского кольца», уничтожили в зародыше противоправную деятельность Мастер-Банка — центра «обнала» федерального масштаба, Мособлбанка, который вывел за баланс вклады на сумму около 76 млрд рублей, и многих других криминальных банков», — отмечает Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ.

При этом, по словам Максима Ковязина, было бы логично стимулировать таких информаторов денежными вознаграждениями. По его мнению, размер вознаграждения мог бы быть таким же, как и в США, — от 10% до 30% суммы, которую удастся вернуть в бюджет, добавляет он.

«В ЦБ предполагают, что информаторами будут волонтеры, которые станут работать бесплатно. Об их вознаграждении пока нет речи. Но в таком виде идея обречена на провал. Сообщать о возможных злоупотреблениях не будут, зачастую это просто опасно, да и в России сообщения в госорганы о нарушениях, называемые «стукачеством», традиционно резко порицаются. Соответственно, нужно говорить об оплате за такого рода информацию, только в таком случае этот институт может заработать», — говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

«Получение вознаграждения за деятельность финансовых осведомителей — единственный стимул к их деятельности», — уверяет Юлия Галуева, заместитель гендиректора по правовым вопросам юридической компании «Амулекс»

Внедрять институт осведомителей без предоставления вознаграждения осведомителям не имеет никакого смысла: и сейчас кто угодно имеет право обратиться в ЦБ с информацией о правонарушении и бесплатно помочь расследованию, соглашается юрист Herbert Smith Freehills Денис Морозов

Как поясняет Максим Осадчий, информаторы, по сути, совершают «профессиональное самоубийство, ставя крест на своей карьере, поскольку никому не нужны шпионы-доносчики».

Эксперты также считают, что нынешняя система не очень хорошо защищает права осведомителей. Как поясняет Алексей Калачев , эксперт-аналитик «Финам», иммунитет от уголовного преследования отлично работает в США, а в России следствие не всегда выполняет данные обещания.