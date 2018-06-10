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Спрос на iPhone падает
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CNN: Apple сообщила о падении спроса на iPhone 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Kорпорация Apple предупредила поставщиков комплектующих для своей продукции, что спрос на смартфоны iPhone снижается.
Как сообщила телекомпания CNN, Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы производства компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это свидетельствует о том, что компания признает спад ажиотажа вокруг устройств ее производства, отмечается в материале.
Год назад корпорация заказала у своих поставщиков комплектующие, необходимые для производства примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus and iPhone X. В этом году Appleзаказала компоненты для производства лишь 80 млн гаджетов.
Как сообщает CNN, инвесторы компании ранее уже выражали опасения по поводу снижения продаж iPhone в мире. В течение первого квартала текущего года Apple продала 52,2 млн смартфонов. Аналитики прогнозировали, что данная цифра составит более 53 млн устройств. В пятницу акции Apple упали на 2%.
Основанная в 1976 году Apple производит, в частности, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod, а также другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд
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