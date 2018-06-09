Банк «Возрождение» за весенний сезон увеличил объем потребкредитования на 25%

Банк «Возрождение» за период с марта по май 2018 года выдал 3,6 миллиарда рублей потребительских кредитов, что на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Объем выдачи потребительских кредитов банка «Возрождение» за март, апрель, май 2018 года увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,6 миллиарда рублей. Наиболее востребованными среди клиентов остаются кредиты на срок от трех до шести лет», — отмечается в сообщении.

В феврале банк снизил процентные ставки по программам потребительского кредитования. Минимальная ставка по «Необеспеченному кредиту» и «Кредиту под поручительство» составляет 11,4% годовых в то время как максимальная сумма кредита увеличена до 3 миллионов рублей.

В марте банк «Возрождение» запустил рефинансирование необеспеченных кредитов, выданных ранее банком или другими финансовыми организациями: заемщики могут снизить процентную ставку, размер ежемесячного платежа и, при необходимости, увеличить срок кредитования. Специальным предложением по рефинансированию потребительских кредитов со сниженной ставкой от 12,4% для всех клиентов можно воспользоваться до 30 июня.

«Повышение доступности потребительского кредитования банка за счет снижения ставок и смягчения других условий способствовало увеличению объема выдачи потребительских кредитов», — заключается в сообщении.