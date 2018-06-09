ВТБ Капитал стал лидером опроса Extel Survey по итогам 2018 года

Аналитическая команда ВТБ Капитал заняла первое место в России согласно ежегодному опросу среди инвесторов Extel Survey 2018. Помимо этого, аналитики заняли лидирующие позиции в следующих категориях:

1 место в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России 1 место в категории «Нефть и газ» в России 2 место в категории «Банки и другие финансовые компании» в России 2 место в категории «Стратегия на рынке акций» в России 2 место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в России 2 место в категории «Аналитика компаний с малой и средней капитализацией» в России 2 место в категории «Телекоммуникации и медиа» в России 3 место в категории «Химическая промышленность / машиностроение» в регионе EMEA 3 место в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в регионе EMEA

Лучшими российскими аналитиками по итогам опроса Extel Survey 2018 признаны старший кредитный аналитик ВТБ Капитал Станислав Боженко в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России и руководитель управления нефти и газа ВТБ Капитал Дмитрий Лукашов в категории «Нефть и газ» в России.

Третьи места заняли старший стратег ВТБ Капитал Максим Коровин в категории «Аналитика на рынке инструментов с фиксированной доходностью» в России, аналитик ВТБ Капитал Екатерина Родина в категории «Нефть и газ» в России, аналитик ВТБ Капитал Илья Питерский в категории «Стратегия на рынке акций» в России и руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитал Дмитрий Глушаков в категории «Металлургический и горнодобывающий сектор» в России.

Кроме того, ВТБ Капитал занял второе место в категориях «Продажи на рынке акций» и «Трейдинг на рынке акций» в России. Трейдер на рынках акционерного капитала Ирина Лукьянова признана первой в номинации «Трейдинг на рынке акций» и третьей в номинации «Продажи на рынке акций» в России.

Алексей Яковицкий , генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В этом году команда ВТБ Капитал завоевала ведущие позиции по целому ряду номинаций опроса Extel Survey, и мы, безусловно, гордимся столь впечатляющими результатами. Высокое качество аналитики и экспертизы по рынку является неотъемлемой частью нашего бизнеса, и мы верим, что эти продукты позволяют клиентам принимать квалифицированные решения по инвестициям».

Также Extel Survey 2018 признал Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» первым в номинации «Пан-европейская брокерская конференция в России».