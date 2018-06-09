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Новгородская область перекредитуется на 5 млрд рублей по сниженной ставке
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Новгородская область перекредитуется на 5 млрд рублей по сниженной ставке 

ТАСС 11 часов назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Новгородской области намерено провести процедуру перекредитования на сумму около 5 млрд рублей по сниженной ставке и тем самым сэкономить для бюджета 16 млн рублей. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Новгородской области.
"Министерство финансов Новгородской области в июле 2018 года планирует объявить аукцион для замещения коммерческих кредитов в сумме 4,9 млрд рублей на кредиты с меньшей ставкой. Это позволит сэкономить средства областного бюджета в сумме 16 млн рублей", — приводит пресс-служба слова министра финансов региона Елены Солдатовой. По ее словам, из сэкономленной суммы в 2018 году в областной бюджет поступит 9,2 млн рублей, в 2019 году — 6,8 млн рублей.
Как отметила Солдатова, для проведения аукциона региону будет необходимо увеличить предельный объем долга на текущий год. Кроме того, на период перекредитования увеличатся расходы на обслуживание госдолга, но к августу эти показатели будут уменьшены.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на настоящий момент госдолг региона составляет 15 млрд 757 млн рублей. В начале года он возрос на 1,5 млрд из-за бюджетного кредита, который область погасила в мае.
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